Aktuelles - Mai 2017

Christina Niggenaber hatte nach ihrem Abitur im Jahr 2009 die Zusage der Lufthansa, zur Pilotin ausgebildet zu werden – ein Traum für die passionierte Segelfliegerin! Aufgrund einer plötzlichen Augenerkrankung konnte sie die Stelle aber nicht antreten und begann stattdessen ein Studium Luft- und Raumfahrttechnik an der Fachhochschule Aachen.

Allerdings nahm ihr Sehvermögen innerhalb weniger Jahre weiter stark ab und sie orientierte sich nach Abschluss des Bachelor-Studiums komplett um. Zum Sommersemester 2015 schrieb sie sich an der FernUniversität in Hagen für ein Studium der Psychologie ein. Seit März 2015 arbeitet sie stundenweise in einer Kinderpsychiatrischen Praxis.

Ihre Sehkraft liegt heute auf beiden Augen bei ca. fünf Prozent.

Allgemein:

Fürs Lernen nutze ich meinen PC mit der Vergrößerungssoftware Zoom-Text und mein Bildschirmlesegerät. Ich benutze weder Unterlagen in gedruckter Form noch andere handschriftliche Materialien.

Da ich auf einen sehr guten Kontrast angewiesen bin und zusätzlich stark blendempfindlich bin nutze ich von Zoom-Text die Funktion der Helligkeits-Umkehrung. Das bedeutet, ich lese Weiß auf Schwarz und meine Anzeige ist hauptsächlich schwarz.

Mein Arbeitsplatz:

An meinem PC habe ich einen 22“-Standardbildschirm angeschlossen. Die einzige Besonderheit ist, dass der Monitor nicht auf dem Schreibtisch steht, sondern an einem Schwenkarm befestigt ist und so auf meiner Augenhöhe direkt über der Tastatur schwebt.

Zusätzlich habe ich ein Bildschirmlesegerät angeschlossen. Damit kann man auch Texte und Bilder vergrößern. Ich nutze es beim Lernen nur als zweiten Monitor.

Meine Lernstrategie:

Beim Psychologie Studiengang muss man für jedes Modul Hunderte von Seiten lesen. In den ersten Modulen gibt es die Möglichkeit, Audio-CDs anstelle der Studienbriefe zu bekommen. Mittlerweile bin ich im fünften Semester und habe ich nur noch die Möglichkeit, zusätzlich zu den gedruckten Unterlagen ein PDF runterzuladen. Mir kommt das entgegen, da ich trotz meiner Sehbehinderung ein visueller Lerntyp bin.

Über die Semester habe ich eine sehr erfolgreiche Strategie gefunden, den Berg an Lesestoff so aufzubereiten: Auf meinem linken Bildschirm (über der Tastatur) ist eine Word-Datei geöffnet und auf dem rechten Bildschirm meine PDF-Software (PDF-XChange Viewer).

Ich lese also rechts die Studienbriefe oder Literatur und fasse sie links zusammen. Da ich es höchstens einmal pro Semester schaffe, die vorgegebenen Seiten zu lesen, fasse ich sie sehr ausführlich zusammen. An Tagen, an denen ich ,nur‘ lerne, schaffe ich zwischen 10 und 20 Seiten.

Dabei nutze ich die (extrem hilfreiche) Funktion der PDF-Software, dass ich wichtige Sätze einfach markieren und per Copy-Paste sofort in meine Word-Datei übertragen kann. Wichtige Abbildungen oder Tabellen füge ich einfach als Bilder in meine Zusammenfassung ein.