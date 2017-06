Aktuelles - Juni 2017

Termin vormerken: „Langer Abend der Beratung“ am 22. Juni

Was kann ich an der FernUniversität in Hagen studieren und wie funktioniert ein Fernstudium? Am Donnerstag, 22. Juni, lohnt es sich für alle Studieninteressierten, bei einem der beteiligten Regional- und Studienzentren der FernUniversität vorbeizuschauen. Dort gibt es individuelle Beratungsangebote, Infovorträge und Fragerunden rund um das Fernstudium. Zusätzlich bietet die Zentrale Studienberatung von 17 bis 20 Uhr einen Live-Chat an.

Der Lange Abend der Beratung findet auch in diesem Jahr wieder als hochschulübergreifende Aktion vieler nordrheinwestfälischer Universitäten und Fachhochschulen statt.