Vorträge und Veröffentlichungen

Leitung des Programmkomitees der Conference on Business Informatics

Für die 20. Jubiläumsauflage der Tagungsreihe IEEE International Conference on Business Informatics (IEEE CBI) übernimmt Prof. Dr. Stefan Strecker (Lehrgebiet Entwicklung von Informationssystemen) die Leitung des Programmkomitees gemeinsam mit seinem Kollegen Erik Proper (LIST and University of Luxemburg). Die beiden Programmverantwortlichen stellen der Jubiläumsauflage im kommenden Juli in Wien die Einladung voran: “Meet in Vienna, enjoy an open, friendly and stimulating atmosphere of discussion and knowledge sharing, discuss your research with peers, and take momentum back home for future work.” Informationen zur Tagung und zur Einreichung von Forschungsarbeiten zum wissenschaftlichen Hauptprogramm sind über die Konferenz-Website der ausrichtenden TU Wien erhältlich.